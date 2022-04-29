Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de görülmekte olan bir davayla ilgili Berlin Büyükelçisi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının Türkiye'nin iç işlerine açık bir müdahale girişimi olduğunu ifade etti.

"İÇİŞLERİMİZE AÇIK MÜDAHALE GİRİŞİMİ"

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılması, Türkiye'nin iç işlerine açık bir müdahale girişimidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin iç işlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." ifadesini kullanan Bozdağ, Kraichtal ve Backnang yangını, Solingen faciası, Ludwigshafen yangını, Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya'nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünyanın şahit olduğunu belirtti.

"HADDİNİ AŞAN ALMANYA'YI KINIYORUM"

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Almanya, Türkiye'ye değil kendine baksın. Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum."