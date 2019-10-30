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30.10.2019

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına sert yanıt: Yok hükmündedir

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD Temsilciler Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine art arda tepkiler gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül karar için 'yok hükmündedir' açıklamasını yaptı.

ABD'NİN SKANDAL KARARLARINA TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "Temsilciler Meclisi'nin hissiyatını yansıtan H.Res.296 sayılı kararı reddediyoruz. İç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisinde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır" denildi.

"Ermeni soykırımını anmanın ABD politikası olduğu, soykırımı inkâr çabalarının reddedildiği ve bu konuda eğitimin desteklendiği" ifade edilen tavsiye niteliğindeki karar tasarısını 405 'evet'e karşı 11 'hayır' oyu ile kabul edildi. Türkiye'ye yaptırım öngören yasa tasarısı ise 400 'evet'e karşı 16 'hayır' oyu ile kabul edildi.

Tasarı sonraki aşamada Senato'da görüşülecek. Senato'nun kabul etmesi halinde son onay için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gidecek. Trump'ın veto yetkisi bulunuyor.

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