19 Haziran 2023, Pazartesi
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Abdüllatif Şener: Kafa bulmak için söyledim gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim
Geçtiğimiz günlerde CHP'den ayrıldığı açıklayan ve "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım" diyerek siyaset gündemine gelen Abdüllatif Şener yaptığı açıklamalara ilişkin konuştu. Ümit Özdağ'a da Zafer Partisi'ne oy verebileceğini söyleyen eski CHP'li Şener "Kafa bulmak için söyledim. Gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...