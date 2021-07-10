Abdullah Demir A Haber ekranlarından PKK'nın kaçırdığı oğluna seslendijavascript:;

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Abdullah Demir A Haber'in özel yayınında oğlu Fatih için konuştu. TBMM'de yer alan milletvekillerinin ne iş yaptığını soran Demir, "Kurduğumuz bu çadır son çocuğumuz gelene kadar kalkamayacak. Gerekirse mezarımız bu kapıda olacak" ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınında oğluna seslenen Abdullah Demir "Oğlum sana kurban olayım. Eğer beni duyuyorsan gel sana bir sarılayım ondan sonra öleyim" dedi.