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Abdullah Demir A Haber ekranlarından PKK'nın kaçırdığı oğluna seslendijavascript:;

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Giriş: 10.07.2021 23:39
Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Abdullah Demir A Haber'in özel yayınında oğlu Fatih için konuştu. TBMM'de yer alan milletvekillerinin ne iş yaptığını soran Demir, "Kurduğumuz bu çadır son çocuğumuz gelene kadar kalkamayacak. Gerekirse mezarımız bu kapıda olacak" ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınında oğluna seslenen Abdullah Demir "Oğlum sana kurban olayım. Eğer beni duyuyorsan gel sana bir sarılayım ondan sonra öleyim" dedi.
Abdullah Demir A Haber ekranlarından PKK'nın kaçırdığı oğluna seslendi
Abdullah Demir A Haber ekranlarından PKK'nın kaçırdığı oğluna seslendi
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