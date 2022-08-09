09 Ağustos 2022, Salı
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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan yetkililerden bilgi aldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu.