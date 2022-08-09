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﻿Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan yetkililerden bilgi aldı

İHA
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Giriş: 09.08.2022 14:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu.
Erdoğan ﻿Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’nde
Erdoğan ﻿Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde
Başkan Erdoğan ’’Abdülhamid Han’’ı havadan inceledi
Başkan Erdoğan ''Abdülhamid Han''ı havadan inceledi
Abdülhamid Han ilk sondaj için demir alıyor
Abdülhamid Han ilk sondaj için demir alıyor
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