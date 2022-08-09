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Abdülhamid Han Mavi Vatan'a uğurlandı! Başkan Erdoğan: Yeni sondaj rotamız Akdeniz.

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.08.2022 15:19
Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi bugün Abdülhamid Han Mavi Vatan'a uğurlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. Bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız." dedi. "Yeni sondaj rotamız Akdeniz" diyen Erdoğan, Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa açıklarına uğrayacağız." ifadelerini kullandı.
Abdülhamid Han Mavi Vatan’a uğurlandı!
Abdülhamid Han Mavi Vatan'a uğurlandı!
Yeni sondaj rotamız Akdeniz
Yeni sondaj rotamız Akdeniz
Erdoğan ﻿Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’nde
Erdoğan ﻿Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde
Başkan Erdoğan ’’Abdülhamid Han’’ı havadan inceledi
Başkan Erdoğan ''Abdülhamid Han''ı havadan inceledi
Abdülhamid Han ilk sondaj için demir alıyor
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