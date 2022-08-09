Abdülhamid Han Mavi Vatan'a uğurlandı! Başkan Erdoğan: Yeni sondaj rotamız Akdeniz.

Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi bugün Abdülhamid Han Mavi Vatan'a uğurlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. Bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız." dedi. "Yeni sondaj rotamız Akdeniz" diyen Erdoğan, Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa açıklarına uğrayacağız." ifadelerini kullandı.