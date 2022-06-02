02 Haziran 2022, Perşembe
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ABD'nin Yunanistan’da 9 üssü kime karşı kuruldu? Yunanistan ABD'nin uydusu mu?
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor. Türkiye’nin tüm yapıcı adımlarına rağmen Yunan tarafı tahriklerini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Miçotakis’in artık kendi nezdinde “yok” olduğunu ilan ederken Yunanistan sonra olarak haritalar üzerinden uluslararası alanda bir propaganda çalışmasına başladı. Öte yandan Yunanistan topraklarını ABD’nin üssüne çevirdi. Peki Yunanistan uluslararası anlaşmalara aykırı olmasına rağmen adaları neden silahlandırıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erhan Çalışkan değerlendirdi.