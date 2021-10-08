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ABD’nin skandal kararının arkasında kimler var? Canlı yayında çarpıcı sözler: FETÖ ve Gülen kahpesinin adamları...

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Giriş: 08.10.2021 10:23
Son dakika haberi... ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen skandal "Ülkü Ocakları" kararının perde arkası ne? Bu adım ne anlama geliyor? MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bülbül, sakandal karara tepki gösterek "Bu Ülkü Ocakları'ndan ibaret bir mesele değildir, Türkiye’nin iç dinamikleriyle oynanmaya çalışılmaktadır" ifadelerini kullandı.
Çarpıcı sözler: FETÖ ve Gülen kahpesinin adamları... ÇARPICI SÖZLER: FETÖ VE GÜLEN KAHPESİNİN ADAMLARI...
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Çarpıcı sözler: FETÖ ve Gülen kahpesinin adamları...
Çarpıcı sözler: FETÖ ve Gülen kahpesinin adamları...
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