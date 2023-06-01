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ABD’li siyasi analistten çarpıcı Türkiye seçimleri yorumu: En büyük kaybedeni ABD ve CIA oldu

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Giriş: 01.06.2023 13:24
ABD'li siyaset yorumcusu S.L. Kanthan "Bu seçimin en büyük kaybedeni sadece muhalefet adayı Sayın Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA oldu." ifadelerini kullandı.
En büyük kaybedeni ABD ve CIA oldu
"En büyük kaybedeni ABD ve CIA oldu"
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