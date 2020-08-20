- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
ABD'li eski komutan Ben Hodges'dan Joe Biden'a tepki: Yaptığı doğru değil!
ABD’de demokrat aday Joe Biden başkanlık koltuğuna oturması halinde Türkiye’nin iç siyasetine dizayn vermek için muhalefeti destekleyeceğini açıkça anlattı. Peki ABD’li yetkililer o sözleri nasıl karşıladı? ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri komutanı emekli korgeneral Ben Hodges A Haber’e özel açıklamalar yaptı. İşte dış haberler editörü Eda Ulusoy’un özel röportajı…
ABD'de demokrat aday Joe Biden başkanlık koltuğuna oturması halinde Türkiye'nin iç siyasetine dizayn vermek için muhalefeti destekleyeceğini açıkça anlattı. Peki ABD'li yetkililer o sözleri nasıl karşıladı? ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri komutanı emekli korgeneral Ben Hodges A Haber'e özel açıklamalar yaptı. İşte dış haberler editörü Eda Ulusoy'un özel röportajı…