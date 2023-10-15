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ABD'li Blinken Başkan Erdoğan'ın sözünü dinledi

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Giriş: 15.10.2023 23:01
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki geçen diyalog Başkan Erdoğan'ın sözünü akıllara getirdi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Blinken'ın 'Yahudi olarak geldim' sözüne tepki göstermiş, 'Karşınızdakine insan olarak yaklaşın' demişti. Görüşmede, Sisi'nin "Burada bir Yahudi olarak bulunduğunu söylemiştin. Ben Mısır'da Yahudilerle birlikte büyüyen bir Mısırlıyım.. Yahudiler burada hiçbir zaman herhangi bir baskıya maruz kalmadılar ve bölgemizde Yahudilerin hedef alınması hiçbir zaman yaşanmadı." söylemlerine Blinken, "İnsan olarak geldim" yanıtını verdi.
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