AB’den Türkiye açıklaması! Vize kolaylığı tavsiyesi

Son dakika haberi... Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada AB'nin, Türkiye ile tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişkinin kendileri açısından "stratejik" olduğu ifade edildi. AB Komisyonu ayrıca "Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir." dedi. Raporda ayrıca Türkiye ile Gümrük Birliği görüşmelerinin sürdürülmesi tavsiye edilirken, ticaret, yatırım, göç ve vize muafiyeti gibi konularda daha fazla adım atılması gerektiği dile getirildi.

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