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AB'den Rusya'nın 200 milyar euro kararı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 16:32
Avrupa Birliği ülkeleri savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar eurosunu dondurmuştu. Avrupa Birliği, söz konusu paradan dokuz ayda 3 milyar euro faiz geliri elde etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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