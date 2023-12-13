AB’den Rusya’nın 200 milyar euro kararı

Avrupa Birliği ülkeleri savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar eurosunu dondurmuştu. Avrupa Birliği, söz konusu paradan dokuz ayda 3 milyar euro faiz geliri elde etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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