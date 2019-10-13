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13.10.2019
ABD'den teröristlere 'Ben sizi koruyamayacağım kaçın kurtulun' çağrısı |Video
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için başlatılan 'Barış Pınarı' harekatı başarıyla sürdürülürken, ABD Başkanı Donald Trump, "Kürtler" diye bahsettiği YPG'li teröristler için, "Umarım bölgeden çekilirler, teröristlerin Türkiye'nin hava gücüne karşı şansları yok" ifadelerinin yankıları sürüyor. Bu açıklamaları A Haber canlı yayında değerlendiren uzman isimler ABD'nin açıkça PKK/YPG'li teröristlere "Ben sizi koruyamayacağım kaçın kurtulun" çağrısı yaptığını ifade etti.
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