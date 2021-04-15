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ABD'den Karadeniz'e gemi geçiş iptali! Bu hamle ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 15.04.2021 08:58
Güncelleme:15.04.2021 09:19
ABD, Türk Boğazları'ndan Karadeniz'e çıkışı için  diplomatik bildirimde bulunduğu 2 savaş gemisinin geçişini iptal etti. Bu gemilerin Karadeniz'de yaşanan gergilikteki önemi ne olurdu. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Arif Bağbaşlıoğlu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bağbaşlıoğlu, "2014 yılından itibaren bölgede Ukrayna kriziyle birlikte ciddi bir tansiyon yükseldi. ABD’nin bu hamlesini ben yatıştırma olarak değerlendiriyorum." dedi.
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