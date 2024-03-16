16 Mart 2024, Cumartesi
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ABD’den İslamofobi ile mücadele mesajı!
Gazze'de soykırım yürüten İsrail’e silah desteğini sürdüren Amerikan Başkanı Joe Bıden, '15 Mart İslamofobi İle Mücadele Günü’nde yazılı mesaj yayımladı. Dünya genelinde Müslümanlara yönelik nefretin arttığını söyleyen Biden, İslamofobi ile mücadele sözü verdi