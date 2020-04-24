CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li Belediyelere 'yandaş gazetelere destek verin' talimatı

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelere yandaş gazetelere ilan verilmesi talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, CHP’li tüm belediyelerden 8 yandaş gazeteye ilan vermelerini istedi. Bazı CHP’li belediyeler ise bu talimata isyan etti.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere verdiği skandal talimatlar parti içinde tepki topladı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerden yandaş gazetelere ilan verilmesini istedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından, 11 Büyükşehir, 10 ilçe ve 191 İlçe Belediye Başkanı'na talimat gönderildi.

İşte CHP'li Seyit Torun'un gönderdiği o mesaj:

"Saygı değer Belediye Başkanım, Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla, Cumhuriyet, Sözcü, Yeniçağ, BirGün, Dünya, Evrensel, Karar ve Milli Gazete'lerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilan verilerek destek olunması, (ilan veren belediyelerimizin yarın saat 15.00'e kadar Yerel Yönetimlere bildirmesini) ayrıca yarın (22.04.2020) Genel Başkanımızın röportajının yer alacağı Cumhuriyet Gazetesi'nin temin edilmesini hassasiyetle rica ederim"