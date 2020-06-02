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ABD'deki isyanda FETÖ ve PKK'nın izlerine rastlandı

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Giriş: 02.06.2020 01:19
Güncelleme:02.06.2020 01:31
ABD’de çıkan şiddetli eylemlerde besledikleri terör örgütlerinin başı çektiği ortaya çıktı. ABD polisi tarafından siyahi George Floyd’un öldürülmesine tepki gösteren protestocuların görüntüleri dikkat çekti. ABD’deki isyana terör örgütleri FETÖ ve PKK/PYD üyelerinin destek verdiği görüldü. SETA Washington Araştırma Direktörü Doc. Dr. Kılıç Buğra Kanat, ABD'de yaşananları A Haber'de yorumladı.

ABD'de öldürülen George Floyd'un katil zanlısı polisin gözaltına alınmasının uzaması gösterileri ateşleyen ilk unsur oldu. ABD'de ırkçı polislerin siyahilere tutumlarına karşı başlatılan eylem hafta sonunda çizgisinden çıktı.

BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerini besleye ABD ile birçok Avrupa ülkesini daha önce, "Bir gün bu terör bumerang gibi döner sizi de vurur" demişti.

Türkiye'nin yıllar süren terörle mücadelesine destek vermeyen ve aksine terörü finanse eden ABD, bugün ülkesinde çıkan isyanda bir yandan da terör örgütlerinin hedefi oldu.

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan protestolarda sokaklar savaş alanına döndü.

Şiddetin kontrolden çıktığı isyanda, terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın izleri görüldü.

ABD'deki isyanda FETÖ ve PKK'nın izlerine rastlandı
ABD'deki isyanda FETÖ ve PKK'nın izlerine rastlandı
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