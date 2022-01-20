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ABD'deki gizemli danışmana para akmış! Mansur Yavaş’tan FETÖ bağlantılı Rasim Bölücek’e maaş

A Haber
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Giriş: 20.01.2022 09:37
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun New York'ta yaşayan danışmanı Rasim Bölücek'ten, Belediye Başkanı seçilemeyen CHP'li ve İYİ Partili isimleri kadar pek çok kişiyi belediyenin iştirak şirketlerinden yönetim kurulu üyeliği adı altında maaşa bağladığı ortaya çıktı. Özellikle Rasim Bölücek'in FETÖ ile ilişkileri dikkat çekici. Şirket maaşlarına göre Rasim Bölücek'e ödenen maaş 200 bin lirayı geçmiş durumda. Bölücek Metropol A.Ş.'den maaş alan yönetim kurulu üyeleri arasında. Rasim Bölücek FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ile 1159 kez telefonla görüşmüş. Kılıçdaroğlu'nun gizemli danışmanı 3 yıldır maaş alıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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