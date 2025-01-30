30 Ocak 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları ABD’de uçak kazası! Başkan Trump: Neden helikopter dönmedi?
ABD’de uçak kazası! Başkan Trump: Neden helikopter dönmedi?

ABD’de uçak kazası! Başkan Trump: Neden helikopter dönmedi?

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2025 08:53
ABD'nin Başkenti Washington'da, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'na iniş yapmak üzere olan yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Durum kötü. Bu önlenebilirdi. Açık bir görüş vardı. Kontrol kulesi neden kontrol edemedi? Neden helikopter dönmedi?” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de uçak kazası! Başkan Trump: Neden helikopter dönmedi?
Kars’ta kış tatbikatı! Hedefler vuruluyor
Kars'ta kış tatbikatı! Hedefler vuruluyor
Esir takası! Canlı yayında çarpıcı sözler
Esir takası! Canlı yayında çarpıcı sözler
Hamas - İsrail esir takasında 3. tur
Hamas - İsrail esir takasında 3. tur
Hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı
Hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı
Kurtarma çalışmalarından ilk görüntü!
Kurtarma çalışmalarından ilk görüntü!
Trump: Neden helikopter dönmedi?
Trump: Neden helikopter dönmedi?
’Bilirkişinin ifşa edilmesi’ soruşturması! Toktaş tutuklandı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturması! Toktaş tutuklandı
Suat Toktaş tutuklandı!
Suat Toktaş tutuklandı!
İsrail Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını hava saldırısıyla katletti!
İsrail Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını hava saldırısıyla katletti!
Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik!
Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik!
Erdoğan’dan Tanju Özcan’a sert tepki
Erdoğan'dan Tanju Özcan'a sert tepki
Teğmenler için karar haftası!
Teğmenler için karar haftası!
Daha Fazla Video Göster