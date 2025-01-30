30 Ocak 2025, Perşembe
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ABD’de uçak kazası! Başkan Trump: Neden helikopter dönmedi?
ABD'nin Başkenti Washington'da, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'na iniş yapmak üzere olan yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Durum kötü. Bu önlenebilirdi. Açık bir görüş vardı. Kontrol kulesi neden kontrol edemedi? Neden helikopter dönmedi?” dedi.