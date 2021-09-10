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ABD'de Türkiye düşmanları yine sahnede! FETÖ tabanlı dernekten Baykar'a boykot çağrısı

A Haber
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Giriş: 10.09.2021 13:31
ABD'de FETÖ üyeleri ve Türkiye düşmanı siyasetçilerin kurduğu sözde dernek sosyal medyada yeni bir karalama kampanyası başlattı. Tüm dünyanın övgüyle bahsettiği Türk SİHA'larını hedef alan lobi, ABD'li firmalara sihaları üreten Baykar ile ilişkilerin kesilmesi çağrısı yaptı. Dskandala tepki yağarken kirli girişime Ermeni ve PKK lobisinden gelen destek de şaşırtmadı.
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