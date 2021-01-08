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ABD'de tarihi kaos: 6 Ocak baskını! Bir güvenlik zaafiyeti mi var? Konfederasyon bayrağı neyi simgeliyor? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın perde arkasını A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 08.01.2021 09:49
Güncelleme:08.01.2021 10:10
Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan tarihi kongre baskını, "Bir güvenlik zaafiyeti mi var?" sorusunu akıllara getirdi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, katıldığı memleket meselesi programında baskın görüntülerini inceledi. Konfederasyon bayrağı neyi simgeliyor? Olayın perde arkasını A Haber'de anlattı.

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan tarihi kongre baskını, "Bir güvenlik zaafiyeti mi var?" sorusunu akıllara getirdi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, katıldığı memleket meselesi programında baskın görüntülerini inceledi. Konfederasyon bayrağı neyi simgeliyor? Olayın perde arkasını A Haber'de anlattı.

ABDde tarihi kaos: 6 Ocak baskını! Bir güvenlik zaafiyeti mi var? Konfederasyon bayrağı neyi simgeliyor? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın perde arkasını A Haberde anlattı ABD'DE TARİHİ KAOS: 6 OCAK BASKINI! BİR GÜVENLİK ZAAFİYETİ Mİ VAR? KONFEDERASYON BAYRAĞI NEYİ SİMGELİYOR? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN PERDE ARKASINI A HABER'DE ANLATTI

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