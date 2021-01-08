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ABD'de tarihi kaos: 6 Ocak baskını! Bir güvenlik zaafiyeti mi var? Konfederasyon bayrağı neyi simgeliyor? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın perde arkasını A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan tarihi kongre baskını, "Bir güvenlik zaafiyeti mi var?" sorusunu akıllara getirdi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, katıldığı memleket meselesi programında baskın görüntülerini inceledi. Konfederasyon bayrağı neyi simgeliyor? Olayın perde arkasını A Haber'de anlattı.
Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan tarihi kongre baskını, "Bir güvenlik zaafiyeti mi var?" sorusunu akıllara getirdi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, katıldığı memleket meselesi programında baskın görüntülerini inceledi. Konfederasyon bayrağı neyi simgeliyor? Olayın perde arkasını A Haber'de anlattı.