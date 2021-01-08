"ABD'NİN HAKİMİ BİZİZ" DİYORLAR

Ve bunları da maalesef bunu zikretmek gerekiyor. ABD halkının başkaları tarafından yönetildiğine, "ABD'nin hakimi biziz" diyor "Kaosla kuruldu" diyor. Kim? Biz emperyalist İngilizi yıkan 1787 anayasasını yazan halkız diyor. O zaman bu vatan bizim biz hakkımızı isteriz diyor. Biden'ı tanımıyorlar.