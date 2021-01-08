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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ABD'de tarihi kaos: 6 Ocak baskını! Bir güvenlik zaafiyeti mi var? Konfederasyon bayrağı neyi simgeliyor? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın perde arkasını A Haber'de anlattı ABD'de tarihi kaos: 6 Ocak baskını! Bir güvenlik zaafiyeti mi var? Konfederasyon bayrağı neyi simgeliyor? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın perde arkasını A Haber'de anlattı Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan tarihi kongre baskını, "Bir güvenlik zaafiyeti mi var?" sorusunu akıllara getirdi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, katıldığı memleket meselesi programında baskın görüntülerini inceledi. K onfederasyon bayrağı neyi simgeliyor? Olayın perde arkasını A Haber'de anlattı Giriş Tarihi: 08.01.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 10:11
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan tarihi kongre baskını,
"Bir güvenlik zaafiyeti mi var?" sorusunu akıllara getirdi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, katıldığı memleket meselesi programında baskın görüntülerini inceledi. K onfederasyon bayrağı neyi simgeliyor? Olayın perde arkasını A Haber'de anlattı. İşte o açıklamalardan satır başları; GALERİ DEVAM EDİYOR Asıl tartışılması gereken şu resim ABD milliyetçisi olduğunu ABD devletinin hakimi olduklarına inanıyorlar. Bastırılmış orta seviyedeki ABD'liler. Yani benim okuduğum ABD'deki Orta Amerika'daki çalışan çiftçi emeğinin karşılığını alamadığına inanan. New York'taki insanların onun emeğini sömürdüğüne inanan insanlar. "ABD'NİN HAKİMİ BİZİZ" DİYORLAR
Ve bunları da maalesef bunu zikretmek gerekiyor. ABD halkının başkaları tarafından yönetildiğine,
"ABD'nin hakimi biziz" diyor "Kaosla kuruldu" diyor. Kim? Biz emperyalist İngilizi yıkan 1787 anayasasını yazan halkız diyor. O zaman bu vatan bizim biz hakkımızı isteriz diyor. Biden'ı tanımıyorlar. Bu şahsa lider diyorlar.