ABD'de göçmen krizi! Göç kabusunun öteki yolu: Kuzey Üçgeni

Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük göç krizlerinden birini yaşıyor. Özellikle Kuzey Üçgeni olarak adlandırılan El Salvador, Guatemala ve Honduras'tan yüzlerce göçmen ABD’ye doğru yola çıkmış durumda. Peki bu ülkelerde neler yaşanıyor? İnsanlar hangi nedenlerle göç ediyor? A Haber’in hazırladığı Perspektif bu hafta ABD -Meksika sınırında yaşanan göç krizini ele aldı. İşte tüm detaylar…

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