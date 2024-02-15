15 Şubat 2024, Perşembe
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ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı!
ABD’nin Missouri eyaletindeki Kansas City’de Super Bowl’u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD'de geçit töreni sırasında kalabalığa ateş açıldı. Missouri eyaletinde yer alan Kansas City'de Super Bowl'u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında Union İstasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, saldırının ardından polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
ABD'de geçit töreni sırasında kalabalığa ateş açıldı. Missouri eyaletinde yer alan Kansas City'de Super Bowl'u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında Union İstasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, saldırının ardından polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, "Vurulan kişilerin tedavisini kolaylaştırmak için insanların bölgeden olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde çıkmalarına ve otoparktan uzak durmalarına ihtiyacımız var" dedi.
Saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.