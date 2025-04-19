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ABD’de Gazze’nin sesi olmak isteyen üniversiteleri susturuyor! İfade özgürlüğü kisvesi

ABD’de Gazze’nin sesi olmak isteyen üniversiteleri susturuyor! İfade özgürlüğü kisvesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 16:19
Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmayan öğrenciler ve aktivistler, özellikle ABD'de ifade özgürlüğü kisvesi altında baskı, gözaltı ve sınır dışı uygulamaları ile karşı karşıyalar. Filistin'e destek verenlerin isimleri, "Canary Mission" gibi platformlar aracılığıyla fişleniyor ve bu kişiler ulusal güvenlik tehdidi ilan edilerek susturulmaya çalışılıyor. Perspektif'in bu haftaki bölümünde soykırım karşısında susturulmak istenen sesleri getiriyoruz ekranlarınıza.
ABD’de Gazze’nin sesi olmak isteyen üniversiteleri susturuyor! İfade özgürlüğü kisvesi
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