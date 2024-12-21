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ABD ve diğer aktörlerin Suriye planı! Yeni yönetim geleceğe karar verecek

ABD ve diğer aktörlerin Suriye planı! Yeni yönetim geleceğe karar verecek

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.12.2024 13:16
Suriye’de sıcak gelişmeler yaşanırken, ABD’nin Şam’a heyet göndermesi ve HTŞ lideri Colani’nin başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülü kaldırması dikkat çekiyor. Yeni Şam yönetiminin yapıcı mesajları, bölgedeki istikrar arayışlarını hızlandırıyor. ABD'nin PKK'ya tahsis ettiği araçlar ise SMO tarafından ele geçirildi ve kullanılmaya başlandı. Bölgedeki gelişmeleri Merve Özkan’ın sunduğu Ajans Bugün programında A News Haber Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
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ABD ve diğer aktörlerin Suriye planı! Yeni yönetim geleceğe karar verecek
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