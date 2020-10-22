ABD vatandaşları ek gelir için kanlarını satıyor

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında ilk sırada gösterilen ve dünyanın en büyük süper gücü olarak lanse edilen ABD'de düşük gelirli insanlar koronavirüsü adeta bir gelir kapısı haline çevirdi. İmzaladıkları sözleşme ile virüsü atlattıktan sonra antikor açısından zengin kan plazmalarını ciddi paralara satan ABD'liler adeta bu durumu bir meslek olarak edindi. Genç üniversite öğrencileri de bu durumu kullanarak bile bile koronavirüse yakalanıyor ve sonrasında antikorlarını 200 dolara satıyor.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında ilk sırada gösterilen ve dünyanın en büyük süper gücü olarak lanse edilen ABD'de düşük gelirli insanlar koronavirüsü adeta bir gelir kapısı haline çevirdi. İmzaladıkları sözleşme ile virüsü atlattıktan sonra antikor açısından zengin kan plazmalarını ciddi paralara satan ABD'liler adeta bu durumu bir meslek olarak edindi. Genç üniversite öğrencileri de bu durumu kullanarak bile bile koronavirüse yakalanıyor ve sonrasında antikorlarını 200 dolara satıyor.