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ABD vatandaşları ek gelir için kanlarını satıyor

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Giriş: 22.10.2020 09:15
Güncelleme:22.10.2020 09:20
Dünyanın en büyük ekonomileri arasında ilk sırada gösterilen ve dünyanın en büyük süper gücü olarak lanse edilen ABD'de düşük gelirli insanlar koronavirüsü adeta bir gelir kapısı haline çevirdi. İmzaladıkları sözleşme ile virüsü atlattıktan sonra antikor açısından zengin kan plazmalarını ciddi paralara satan ABD'liler adeta bu durumu bir meslek olarak edindi. Genç üniversite öğrencileri de bu durumu kullanarak bile bile koronavirüse yakalanıyor ve sonrasında antikorlarını 200 dolara satıyor.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında ilk sırada gösterilen ve dünyanın en büyük süper gücü olarak lanse edilen ABD'de düşük gelirli insanlar koronavirüsü adeta bir gelir kapısı haline çevirdi. İmzaladıkları sözleşme ile virüsü atlattıktan sonra antikor açısından zengin kan plazmalarını ciddi paralara satan ABD'liler adeta bu durumu bir meslek olarak edindi. Genç üniversite öğrencileri de bu durumu kullanarak bile bile koronavirüse yakalanıyor ve sonrasında antikorlarını 200 dolara satıyor.

Guardiandan çarpıcı yorum: En fakir Amerikalılar kanlarını satıyorsa ABDnin başı belada! GUARDİAN'DAN ÇARPICI YORUM: EN FAKİR AMERİKALILAR KANLARINI SATIYORSA ABD'NİN BAŞI BELADA!

ABD vatandaşları ek gelir için kanlarını satıyor
ABD vatandaşları ek gelir için kanlarını satıyor
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