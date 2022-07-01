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ABD Türkiye'ye F-16 satacak mı? NATO’da neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 01.07.2022 10:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan,  NATO zirvesinin ardından yaptığı değerlendirmede ABD Başkanı Bİden'ın F-16'ların satışı konusunda elinden geleni yapacağını söyleyip önümüzdeki hafta yeni bir heyetin ABD'ye gideceğini belirtti. NATO zirvesinin ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden da, “Türkiye'ye f-16 satmalıyız" dedi, bu konuda kongreden onay alacağını söyledi. Bu açıklamalar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
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