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ABD Suriye’de ne yapmak istiyor? Peş peşe üst düzey terör ziyaretleri ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 12:35
Güncelleme:13.03.2023 13:16
DEAŞ ile mücadele bahanesi adı altında terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, Suriye'nin kuzeydoğusuna üst düzey bir ziyaret daha gerçekleştirdi. Teröristlerle bir araya gelen ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Kurilla esir tutulanlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu esir kamplarını gezdi. Kurilla’dan önce de ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye’nin kuzeydoğusunda ‘SDG’ adıyla faaliyet gösteren PKK’lı teröristleri ziyaret etmişti. Peki ABD Suriye’de ne yapmak istiyor? Peş peşe üst düzey terör ziyaretleri ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
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