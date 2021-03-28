ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ilk NATO zirvesine katıldı. Blinken, "birlik" vurgusu yaptı. "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz." dedi. Türkiye'nin NATO'da üslendiği rolün önemine de dikkat çekti. Peki, Biden dönemiyle birlikte Türkiye-ABD ilişkilerini neler bekliyor? NATO zirvesinden gelen açıklamaları nasıl yorumlamak gerek? Daha önce İngiltere savunma bakanlığında özel danışmanlık görevini üslenen, dış politika ve güvenlik uzmanı Luke Coffey, A Haber'e konuştu. Dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ilk NATO zirvesine katıldı. Blinken, "birlik" vurgusu yaptı. "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz." dedi. Türkiye'nin NATO'da üslendiği rolün önemine de dikkat çekti. Peki, Biden dönemiyle birlikte Türkiye-ABD ilişkilerini neler bekliyor? NATO zirvesinden gelen açıklamaları nasıl yorumlamak gerek? Daha önce İngiltere savunma bakanlığında özel danışmanlık görevini üslenen, dış politika ve güvenlik uzmanı Luke Coffey, A Haber'e konuştu. Dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.

Haseke'de terör elebaşlarıyla gerçekleşen o görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ne yazık ki, bu beni şaşırtmadı. Obama yönetimi, Kuzey Suriye'de terör örgütü PYD/PKK ile çalışma stratejisini hayata geçirdiğinde Biden başkan yardımcısıydı. Ben yıllar boyunca bir terör örgütüne karşı, başka bir terör örgütünü silahlandırmanın kötü bir fikir olduğunu söyledim. Bugün halen daha bu görüşü savunuyorum. Şu anda ABD'nin Kuzey Suriye'den çekilmenin mantıklı bir yolunu bulması gerekiyor. En azından YPG ile olan bağımızın en aza indirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda, bölgede ABD'nin çıkarlarını korumamız gerek. Burası uzun vadede, Türkiye ile işbirliği yapabileceğimiz ve birlikte çalışabileceğimiz bir bölge.

ABD, NEDEN HALA DAHA SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PYD/PKK İLE İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR? BİDEN YÖNETİMİ BUNA GEREKÇE OLARAK NEYİ GÖSTERİYOR? SİZCE DEAŞ BAHANE Mİ EDİLİYOR?

Bu kafa karıştırıcı çünkü Trump yönetimi ve Obama yönetimi, Suriye'deki ABD misyonunun ne olduğunu açık bir şekilde belirtmedi. Hatta Trump yönetiminin son yıllarında, ABD birliklerinin sayısı kamuoyuna açıklanmadı bile. Yani şu anda size, Kuzey Suriye'de kaç askerimiz olduğunu söyleyemem. Bu ABD için alışılmışın dışında bir durum. Normalde ABD demokrasisinde ABD güçlerinin nereye sevk edildiğini biliriz. Biden yönetimi de bunların hiçbirine açıklık getirmedi. Biden yönetiminin, bu konunun karanlıkta kalıp kalmayacağını netleştirmesi gerekiyor.

SİVİLLERİ KATLEDEN TERÖRİSTLERE YAPILAN YARDIMLAR WASHİNGTON'DA RAHATSIZLIK UYANDIRMIYOR MU?

Problem şu ki, bunu en başında anlamamışlardı. Şimdi ise sıkışmış durumdayız. ABD'li politikacıların, ABD'nin güvenlik çıkarlarını korumayı sürdürürken YPG'ye verdiği desteği çekme kararı alması gerekiyor. DEAŞ'ın büyük bir bölümü çıkarıldı. ABD'nin, Rusya ve İran'ın Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin ciddi endişeleri var. Elbette Kuzey Suriye, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına olanak sağlıyor. Çok sayıda politikacı, YPG ile çalışmaktan başka çaremiz olmadığını savunuyor. Bence alternatifler var. ABD'nin Suriye'deki duruma nasıl yaklaşacağımız konusunda daha yaratıcı olması gerekiyor. ABD-Türkiye ilişkileri, ABD-YPG ilişkilerinden çok daha önemli.

BLINKEN'IN AÇIKLAMALARINI NASIL OKUMAK GEREKİYOR?

Temkinli bir şekilde iyimser yaklaşıyorum. Çünkü başkan Biden, transatlantikçi. NATO'ya inanıyor. ABD'nin, Avrupa ile olan bağlantılarına inanıyor. Avrupa'daki ABD güvenliğine inanıyor. Elbette, Türkiye de bunun kilit bir noktası. Bence başkan Biden, transatlantik güvenliğinde ve NATO'nun içinde Türkiye'nin sahip olduğu önemi anlıyor. Yine de şu anda iki taraf da, oldukça büyük ve önemli olan konulara odaklanmış halde. S-400'ler, YPG, f-35... bunlar çok önemli konular. Ama şu anda iki ülke arasında güveni inşa etmeye odaklanmalıyız. Birlikte çalışıp işbirliği yapabileceğimiz başka alanlar bulmalıyız. Böylece gelecekte daha büyük ve önemli konuların üstesinden gelebiliriz.

Bugün Türkiye-ABD ilişkilerinde bazı kırılmalar yaşansa da, NATO'nun içerisindeki işbirliği halen aynı şekilde duruyor. Türkiye NATO'da oldukça önemli bir rol oynuyor. Türkiye NATO'nun çok önemli hava üslerine ev sahipliği yapıyor. NATO'nun içerisindeki ikinci en büyük orduya sahip olduğundan bahsetmiyorum bile. S-400 ve YPG gibi konularda anlaşmazlık yaşasak da, günün sonunda hepimiz Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi olduğu konusunda hemfikiriz. NATO, Türkiye ittifakın içerisinde olduğu sürece daha güçlü.