ABD İran’a giden gemiye el koydu: Körfez’de gerilim tavan yaptı!

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim, dünya denizlerinde sıcak çatışmanın eşiğine gelmiş durumda. ABD Deniz Komandolarının bir İran tankerine düzenlediği operasyonun görüntüleri gündeme bomba gibi düşerken, Hürmüz Boğazı'ndaki abluka ve karşılıklı tehditler bölgeyi adeta bir barut fıçısına çevirdi. Diplomatik kanallar açık tutulmaya çalışılsa da, sahadaki askeri hareketlilik ve İran'ın "cehennemi yaşatırız" çıkışı, "Büyük bir savaş mı kapıda?" sorusunu akıllara getirdi.