ABD İran’a giden gemiye el koydu: Körfez’de gerilim tavan yaptı!

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim, dünya denizlerinde sıcak çatışmanın eşiğine gelmiş durumda. ABD Deniz Komandolarının bir İran tankerine düzenlediği operasyonun görüntüleri gündeme bomba gibi düşerken, Hürmüz Boğazı'ndaki abluka ve karşılıklı tehditler bölgeyi adeta bir barut fıçısına çevirdi. Diplomatik kanallar açık tutulmaya çalışılsa da, sahadaki askeri hareketlilik ve İran'ın "cehennemi yaşatırız" çıkışı, "Büyük bir savaş mı kapıda?" sorusunu akıllara getirdi.

Sıradaki Videolar
Gündem Üreten kadınlar başarı hikayelerini anlatıyor
Gündem Gülistan Doku soruşturmasında DNA detayı
Gündem Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi
Gündem Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bülten çıkarıldı
Yaşam Restleşmenin nedeni müzakerede güçlü olmak mı?

Sosyal medyada dehşet anları! Canlı yayın yaparken bıçakladı
Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk operasyonu
Genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Tutuklanan eski başhekim ifadesi A Haber'de!
Altın piyasasında manipülasyon fırtınası
Eski vali Sonel emniyette neden ifade vermedi?
Petrol silahı hangi ülkeyi nasıl vurdu?