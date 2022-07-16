16 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD ile İsrail'den İran'a karşı ortak bildiri
ABD Başkanı Joe Biden Ortadoğu turunda. Biden, ilk durağı olan İsrail’de Başbakan Yair Lapid ile İran’ın nükleer silahlarını reddetmek üzere ortak bildiri imzaladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ tahran aktardı.