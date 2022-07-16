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ABD ile İsrail'den İran'a karşı ortak bildiri

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Giriş: 16.07.2022 13:23
ABD Başkanı Joe Biden Ortadoğu turunda. Biden, ilk durağı olan İsrail’de Başbakan Yair Lapid ile İran’ın nükleer silahlarını reddetmek üzere ortak bildiri imzaladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ tahran aktardı.
ABD ile İsrail’den İran’a karşı ortak bildiri
ABD ile İsrail'den İran'a karşı ortak bildiri
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