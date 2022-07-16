ABD ile İsrail’den İran’a karşı ortak bildiri

ABD Başkanı Joe Biden Ortadoğu turunda. Biden, ilk durağı olan İsrail’de Başbakan Yair Lapid ile İran’ın nükleer silahlarını reddetmek üzere ortak bildiri imzaladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ tahran aktardı.