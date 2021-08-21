21 Ağustos 2021, Cumartesi
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ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Kimmitt A Haber'de: Tahliyeler Vietnam gibi! Bu ulusal bir utanç
ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin başlaması, ülkede yeni bir döneme kapı araladı. Taliban, 20 yıl sonra Kabil'de yönetimi yeniden ele geçirdi. Peki ABD bundan sonra nasıl bir politika izleyecek? ABD'den eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Kimmitt A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.