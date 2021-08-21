ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Kimmitt A Haber’de: Tahliyeler Vietnam gibi! Bu ulusal bir utanç

BUNDAN SONRA NE OLACAK? ABD, TALİBAN'I TANIYACAK MI?

-Bence bu gerçekten Taliban'a kalmış. Kişisel görüşüm, Taliban oldukça olumlu bir izlenim bırakıyor. Harika bir halkla ilişkiler kampanyası yürütüyorlar. Ama bence birkaç hafta içerisinde Taliban eskiye dönecek ve gerçekte ne olduklarını gösterecekler. Bir terör grubundan bahsediyoruz. Bunu uzun bir süre saklayabilirler. Ama onların ideolojilerinde ve DNA'larında modern bir toplum olmak yok. Onlar ülkeyi 11 Eylül öncesinde olduğu haline getirmek istiyorlar. Eğer bunu yaparlarsa, ABD'den bir "tanınma" da alamazlar.