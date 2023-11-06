06 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ajandasında ne var? Bölgede neler yaşanacak?

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ajandasında ne var? Bölgede neler yaşanacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2023 12:04
Güncelleme:06.11.2023 12:12
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün gece saatlerinde Türiye’ye geldi. Blinken’i Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı. Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi bugün sabah saatlerinde başladı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ajandasında ne var? Bölgede neler yaşanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran değerlendirdi.
Ajandasında ne var? Türkiyenin tavrı net
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ajandasında ne var? Türkiye’nin tavrı net
Ajandasında ne var? Türkiye'nin tavrı net
CHP’deki kurultayda şok görüntüler
CHP'deki kurultayda şok görüntüler
Eş genel başkanlık dönemi başladı
"Eş genel başkanlık dönemi başladı"
Gazze sokaklarında şiddetli çatışma!
Gazze sokaklarında şiddetli çatışma!
Rize’de çocuklarla renkli anlar
Rize’de çocuklarla renkli anlar
İsrail Lübnan’da sivil aracı vurdu!
İsrail Lübnan’da sivil aracı vurdu!
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye’de
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'de
Ahid et-Temimi yeniden gözaltında
Ahid et-Temimi yeniden gözaltında
Kılıçdaroğlu’na karşı olan isimler
Kılıçdaroğlu’na karşı olan isimler
Her yerde siyonist zulmü!
Her yerde siyonist zulmü!
Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi!
Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi!
Gazze’de sığınacak yer yok!
Gazze’de sığınacak yer yok!
Daha Fazla Video Göster