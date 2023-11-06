ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün gece saatlerinde Türiye’ye geldi. Blinken’i Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı. Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi bugün sabah saatlerinde başladı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ajandasında ne var? Bölgede neler yaşanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran değerlendirdi.

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