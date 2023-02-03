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ABD Büyükelçisi Jeff Flake'den Türkiye sözleri: "Çok iyi bir müttefikimiz"

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Giriş: 03.02.2023 19:56
İstanbul'da ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze Dolmabahçe açıklarına demirledi. Gölcük'e doğru hareket edeceği belirtilen gemiyi ABD Büyükelçisi Jeff Flake ziyaret etti. Flake yaptığı açıklamada Türkiye'nin kendilerini için çok iyi bir müttefik olduğunu söylerken İstanbul için "Burası muhteşem bir şehir ve denizcilerimiz de bunu görüyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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