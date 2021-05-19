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ABD Başkanı Joe Biden’ın yıllar önce yaptığı İsrail açıklaması yeniden gündemde: Desteğimiz için özür dilemeyeceğiz! İsrail yaptığımız en iyi yatırım
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e yönelik bir karar çıkmasını üç kez engelleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın 1986 yılında yaptığı bir konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. O konuşmada Biden "İsrail'i desteklediğimiz için özür dilememize gerek yok" ifadelerini kullanıyor. "İsrail yaptığımız en iyi yatırımdır" şeklinde konuşuyor.