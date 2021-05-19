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ABD Başkanı Joe Biden’ın yıllar önce yaptığı İsrail açıklaması yeniden gündemde: Desteğimiz için özür dilemeyeceğiz! İsrail yaptığımız en iyi yatırım

A Haber
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Giriş: 19.05.2021 15:32
Güncelleme:19.05.2021 15:43
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e yönelik bir karar çıkmasını üç kez engelleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın 1986 yılında yaptığı bir konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. O konuşmada Biden "İsrail'i desteklediğimiz için özür dilememize gerek yok" ifadelerini kullanıyor. "İsrail yaptığımız en iyi yatırımdır" şeklinde konuşuyor.
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İsrail yaptığımız en iyi yatırım
"İsrail yaptığımız en iyi yatırım"
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