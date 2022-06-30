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ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye'ye F-16 satmalıyız

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Giriş: 30.06.2022 16:35
Son dakika haberi... NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ABD Başkanı Joe Biden, açıklamalarda bulundu. Biden, "NATO toprağının her karşını savunacağız." dedi. Öte yandan Biden, Türkiye ile F-16 görüşmeleri hakkında, "Kongre'nin onay vermesi gerekiyor, onayı alacağız." dedi.
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