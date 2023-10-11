11 Ekim 2023, Çarşamba
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ABD Başkanı Joe Biden duyurdu! İsrail'e mühimmat ve Demir Kubbe için füze gönderilecek
Son dakika habeleri... İsrail ve Filistin çatışmasına dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'e mühimmat ve Demir Kubbe için füze göndereceğini açıkladı. Biden'ın bu açıklamalarından birkaç saat önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD'nin savaş savaş gemisinin İsrail'e gitmesinin manasız olduğunu ve bölgede katliama yol açacağını dile getirdi.