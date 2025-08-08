08 Ağustos 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları ABB’nin spor tesisleri ücretli oluyor! Milyonluk kiralama: Küçük esnafa kapılar kapalı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2025 15:43
Ankara Büyükşehir Belediyesi son yıllarda art arda gerçekleştirdiği taşınmaz satışlarıyla sık sık kamuoyunun gündemine gelmişti. Mansur Yavaş'ın göreve geldiği 2019 yılından bu yana belediyeye ait 24 milyar TL'nin üzerinde taşınmaz satışı yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de 180 milyon TL'lik taşınmaz kiralama ihalesiyle eleştirilerin hedefi oldu. İşte detaylar…
