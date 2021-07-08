A400M uçakları için önemli açılış | Başkan Erdoğan: Ülkemizi savunmada dışa bağımlılıktan tamamen kurtaracağız

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri Açılışı, Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni’ne katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri Açılışı, Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmalardan öne çıkanlar şöyle;

"SÖZDE DOSTLARIMIZ BİZİ ZAAFA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI"

TSK'ya, milletimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ordumuzun ihtiyaçları kapsamında bu projeyi 14 ay gibi rekor bir seviyede tamamladık. Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında Suriye'deki teröristlere binlerce tır ve uçak seferiyle teslim edildi. Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız. Sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmeye çalıştı.

"BU ÖNEMLİ PROJEYLE AYNI ANDA..."



Ordumuzun ihtiyaçları doğrultusunda bu projeyi rekor seviyede tamamladık. Bu önemli projeyle aynı anda iki uçağın yenilemesinin yapılabileceği ülkemize kazandırdık. Yılda 125 milyon liranın ülkemizde kalması sağlanmıştır. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ilk ve tek bakım yenileme onarım merkezi haline gelmiştir.

"TERÖR ÖRGÜTLERİN ELEBAŞLARI MEŞRU SİYASETÇİ GİBİ KIRMIZI HALILAR SERİLEREK AĞIRLANDI"

Ülkemizin savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar bu yatırımlarımıza devam edeceğiz. Geçmişte dışa bağımlılığın bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Kıbrıs Türküne sahip çıktığımız için üç yıl boyunca bırakın parasını peşin ödediğimiz uçakların verilmesini, bakım ve onarım için gönderdiğimiz uçaklar bile bize teslim edilmedi. Hatta hangarda saklama gereği tutulan uçaklar için masraflar bize ödettirildi.





Sınır ötesi harekatlarda sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Terör örgütlerin elebaşları meşru siyasetçi gibi kırmızı halılar serilerek ağırlandı. Bu ikiyüzlülükleri esefle takip ederken kendi hazırlıklarımıza da hız veriyoruz.

Savunma sanayi atalete tahammülü olmayan bir sektördür. Bunun yolu da kamu kaynaklarının etkin kullanımı yanında özel sektörün dinamizminden faydalanmaktan geçiyor. Bu alanda devletler daha çok strateji belirleyen, istikamet çizen konumundayken özel şirketler ise geliştiren, üreten, teslim eden bir konumdadır.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİNİN GELECEĞİNE YAPILAN EN KRİTİK YATIRIMLARDIR"

Birilerinin sürekli peşkeş çekiyorlar diyerek karaladığı projeler Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır. Özel sektör kuruluşlarımız çok sınırlı imkanlarla çok büyük başarılara imza atıyorlar. Harekatlarımızda kullandığımız SİHA ve uçak bombalarından, tank ve top mühimmatlarına kadar kamu ve özel sektör üretimiyle tedariklerini gerçekleştiriyoruz.

"İHA, SİHA VE TİHA YÖNETİMİNDE ARTIK DÜNYANIN 3. 4. ÜLKESİYİZ"

Savunma sanayi alanında deneyim sahibi, uzmanlaşmış, nitelikli bir insan kaynağımız da oluşuyor. İHA, SİHA ve TİHA yönetiminde artık dünyanın 3. 4. ülkesiyiz. Biz işimize bakıyoruz, hedeflerimize odaklanıyoruz. Bugün yerlileştirme ve millileştirme faaliyetleri kapsamında 10 firmamıza sertifikalarını veriyoruz. Türk savunma sanayinin üretim kapasitesi daha da artacak inşallah ülkemiz hedeflerine çok daha hızlı ulaşacaktır.

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