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A Haber'in Gazze izlenimleri! Savaş bölgesinde neler yaşadılar, nelere şahit oldular?

A Haber
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Giriş: 23.11.2023 13:26
A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kurşun ve Taha Hazar günlerdir Gazze sınırındaydı. İsrail’in masumlara ölüm yağdırdığı sınır hattında neler yaşadılar, nelere şahit oldular? İzlenimlerini İstanbul’da A Haber stüdyolarında anlattılar.
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A Haber’in Gazze izlenimleri!
A Haber'in Gazze izlenimleri!
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