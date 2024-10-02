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A Haber’de çarpıcı yorum! Prof. Dr. Küntay: Bir tanesi İsrail’e taş atmaz

A Haber’de çarpıcı yorum! Prof. Dr. Küntay: Bir tanesi İsrail’e taş atmaz

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 11:18
İran’ın dün gece İsrail’e hipersonik füze atışları gerçekleştirmesinin ardından Demir Kubbe delindi ve çok sayıda yere füzeler düştü. Bölge ateş çemberine döndü. Netanyahu tehdit mesajları yayınlandı. İran daha sert karşılık geleceğini açıkladı. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay değerlendirdi. Olası bir savaşta İsrail’e ABD ve Avrupa’dan ülkelerin destek vereceğini söyleyen Prof. Dr. Burak Küntay, Rusya ve Çin’in İran için İsrail’e bir taş bile atmayacağını söyledi.
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