02 Ekim 2024, Çarşamba
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A Haber’de çarpıcı yorum! Prof. Dr. Küntay: Bir tanesi İsrail’e taş atmaz
İran’ın dün gece İsrail’e hipersonik füze atışları gerçekleştirmesinin ardından Demir Kubbe delindi ve çok sayıda yere füzeler düştü. Bölge ateş çemberine döndü. Netanyahu tehdit mesajları yayınlandı. İran daha sert karşılık geleceğini açıkladı. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay değerlendirdi. Olası bir savaşta İsrail’e ABD ve Avrupa’dan ülkelerin destek vereceğini söyleyen Prof. Dr. Burak Küntay, Rusya ve Çin’in İran için İsrail’e bir taş bile atmayacağını söyledi.