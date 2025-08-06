06 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları A Haber’de çarpıcı Trump yorumu: Amaç tüm sorumluluğu Netanyahu'ya atmak
A Haber’de çarpıcı Trump yorumu: Amaç tüm sorumluluğu Netanyahu’ya atmak

A Haber’de çarpıcı Trump yorumu: Amaç tüm sorumluluğu Netanyahu'ya atmak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2025 05:29
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yalnızca bombaları değil, artık açlığı da bir silah olarak kullanıyor. Bombardımanlarla yerle bir edilen kentlerde, sivillere ulaştırılması gereken gıda ve temel ihtiyaç yardımları sistematik şekilde engelleniyor. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu insani felakete ilişkin bir skandal açıklama da ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Gazze’deki işgal planıyla ilgili “Bu İsrail’in işi” diyen Trump, tepkilerin hedefi oldu. A Haber canlı yayınına bağlanan ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Trump’ın bu söylemiyle tüm sorumluluğu Netanyahu’nun omuzlarına atmak olduğunu vurguladı. Sapmaz, ABD kamuoyunda İsrail’e verilen desteğin hızla eridiğine dikkat çekerek çarpıcı anket sonuçlarını paylaştı. Öte yandan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Murat Genç, Netanyahu'nun Gazze’ye dair üç aşamalı bir strateji yürüttüğünü açıkladı: Direnişi kırmak, halkı yılgınlaştırmak ve Gazze’yi tamamen insansızlaştırmak.
A Haber’de çarpıcı Trump yorumu: Amaç tüm sorumluluğu Netanyahu’ya atmak
Amaç tüm sorumluluğu Netanyahu’ya atmak
"Amaç tüm sorumluluğu Netanyahu'ya atmak"
Gazze’de üç aşamalı istila planı
Gazze'de üç aşamalı istila planı
Deprem maskesi altında nükleer test mi?
Deprem maskesi altında nükleer test mi?
Gazze Mahkemesi Başkanı Falk A Haber’de konuştu
Gazze Mahkemesi Başkanı Falk A Haber'de konuştu
Ayasofya’da provokasyon: Neden 11 temmuz?
Ayasofya'da provokasyon: Neden 11 temmuz?
Adıyaman Belediye Başkanı göreve iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı göreve iade edildi
İşte sahte diploma soruşturmasındaki gerçekler!
İşte sahte diploma soruşturmasındaki gerçekler!
Fatih’te cephe projesi devam ediyor
Fatih’te cephe projesi devam ediyor
YAŞ sona erdi! Genelkurmay Başkanı değişti
YAŞ sona erdi! Genelkurmay Başkanı değişti
Mersin’deki zeytin ağacı bin 316 yaşında!
Mersin’deki zeytin ağacı bin 316 yaşında!
TikTok’ta AK Parti’ye oy verenlere korkunç tehdit
TikTok'ta AK Parti'ye oy verenlere korkunç tehdit
Çalışma mekanizması nasıl işleyecek?
Çalışma mekanizması nasıl işleyecek?
Daha Fazla Video Göster