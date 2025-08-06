A Haber’de çarpıcı Trump yorumu: Amaç tüm sorumluluğu Netanyahu’ya atmak

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yalnızca bombaları değil, artık açlığı da bir silah olarak kullanıyor. Bombardımanlarla yerle bir edilen kentlerde, sivillere ulaştırılması gereken gıda ve temel ihtiyaç yardımları sistematik şekilde engelleniyor. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu insani felakete ilişkin bir skandal açıklama da ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Gazze’deki işgal planıyla ilgili “Bu İsrail’in işi” diyen Trump, tepkilerin hedefi oldu. A Haber canlı yayınına bağlanan ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Trump’ın bu söylemiyle tüm sorumluluğu Netanyahu’nun omuzlarına atmak olduğunu vurguladı. Sapmaz, ABD kamuoyunda İsrail’e verilen desteğin hızla eridiğine dikkat çekerek çarpıcı anket sonuçlarını paylaştı. Öte yandan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Murat Genç, Netanyahu'nun Gazze’ye dair üç aşamalı bir strateji yürüttüğünü açıkladı: Direnişi kırmak, halkı yılgınlaştırmak ve Gazze’yi tamamen insansızlaştırmak.