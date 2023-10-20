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A Haber yayınında duygusal anlar! İsrail'in katliamı sonrası bölgeden gelen fotoğraflar Cansın Helvacı'dan yürek burkan sözler...

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Giriş: 20.10.2023 10:25
Katil İsrail, Gazze'de ölüm yağdırmaya devam ederken bölgeden acı fotoğraflar gelmeye devam ediyor. İsrail katliamın dozunu her geçen gün artırmaya devam ederken binlerce çocuk hayatını kaybetti. Bölgeden gelen fotoğraflar A Haber ekranlarında yayınlanırken Sunucu Cansın Helvacı stüdyoda duygu dolu anlar yaşadı. Helvacı "Şu kadar kişi hayatını kaybetti diyoruz ama onlar insan. Onların hayalleri, hayatları var. Rakam değil onlar insan. Bu insanların sanki bizler gibi bir yaşam hakkı yokmuş gibi, ölmek kaderleriymiş gibi konuşuluyor..." ifadelerini kullandı.
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