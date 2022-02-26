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A Haber Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşından kalan sığınağa girdi

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Giriş: 26.02.2022 18:17
Ukrayna'nın Lviv şehrinde İkinci Dünya Savaşından kalma bir sığınağa giren A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali bölgedeki gelişmeleri paylaştı. Sali, sığınağın aynı zamanda bir müze olarak da kullanıldığını söylerken, Putin'in resminin olduğu kum torbasının insanla tarafından yumruklanabildiğini ifade etti. İşte Ukrayna'da bulunan ve 2. Dünya Savaşından kalan sığınak...
A Haber Ukrayna’da İkinci Dünya Savaşından kalan sığınağa girdi
A Haber Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşından kalan sığınağa girdi
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