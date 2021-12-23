23 Aralık 2021, Perşembe
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A Haber TURCOVAC'ın üretildiği merkezde! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Hiç kimsenin şüphesi olmasın
Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC için acil kullanım izni çıktı. Aşının seri üretim merkezlerinden biri de Şanlıurfa'da. A Haber o merkezi görüntüledi. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara canlı yayında açıklamalarda bulundu.