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A Haber TURCOVAC'ın üretildiği merkezde! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Hiç kimsenin şüphesi olmasın

A Haber
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Giriş: 23.12.2021 13:38
Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC için acil kullanım izni çıktı. Aşının seri üretim merkezlerinden biri de Şanlıurfa'da. A Haber o merkezi görüntüledi. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara canlı yayında açıklamalarda bulundu.
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