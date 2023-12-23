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A Haber Tel Aviv sokaklarında!

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Giriş: 23.12.2023 14:00
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 78. Günde sürerken, Netanyahu karşıtları protesto gösterisi düzenliyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Tel Aviv'den son durumu aktardı.
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