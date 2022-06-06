06 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber Suriye sınırında! Operasyonun hedefinde olan Tel Rıfat ve Münbiç’te neler yaşanıyor?

A Haber Suriye sınırında! Operasyonun hedefinde olan Tel Rıfat ve Münbiç’te neler yaşanıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2022 12:53
Güncelleme:06.06.2022 13:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın tepelerine çökeriz’ sözlerinden sonra tüm gözler Suriye sınırına çevrilmiş durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu gelecek emri bekliyor. Operasyon haberiyle panikleyen PKK/YPG’li teröristler rejim bayrağıyla kendilerini korumaya çalışıyor. Peki Operasyonun hedefinde olan Tel Rıfat ve Münbiç’te neler yaşanıyor? Tel Rıfat ve Münbiç nasıl kurtulacak? PKK/YPG rejim ile nasıl iş birliği yapıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kilis Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Efe değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tel Rıfat ve Münbiç’te neler yaşanıyor?
Tel Rıfat ve Münbiç’te neler yaşanıyor?
İETT otobüsünde taciz şoku!
İETT otobüsünde taciz şoku!
Canlı yayında sıcak anlar
Canlı yayında sıcak anlar
Karadeniz gazında önemli adım!
Karadeniz gazında önemli adım!
Savaşan İHA yarışması!
Savaşan İHA yarışması!
’MİT TIR’ları’ iddiası: Belgeleri Kılıçdaroğlu verdi
'MİT TIR'ları' iddiası: Belgeleri Kılıçdaroğlu verdi
CHP’den “HDP’ye bakanlık” açıklaması
CHP’den “HDP’ye bakanlık” açıklaması
6’lı masada adaylık çıkmazı
6’lı masada adaylık çıkmazı
A Haber Suriye sınırında
A Haber Suriye sınırında
Fiyatlar açıklandı! Üretici fiyatlara ne diyor?
Fiyatlar açıklandı! Üretici fiyatlara ne diyor?
7 PKK’lı etkisiz hale getirildi
7 PKK’lı etkisiz hale getirildi
HDP’li vekilden PKK propagandası
HDP’li vekilden PKK propagandası
Daha Fazla Video Göster