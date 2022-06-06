06 Haziran 2022, Pazartesi
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A Haber Suriye sınırında! Operasyonun hedefinde olan Tel Rıfat ve Münbiç’te neler yaşanıyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın tepelerine çökeriz’ sözlerinden sonra tüm gözler Suriye sınırına çevrilmiş durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu gelecek emri bekliyor. Operasyon haberiyle panikleyen PKK/YPG’li teröristler rejim bayrağıyla kendilerini korumaya çalışıyor. Peki Operasyonun hedefinde olan Tel Rıfat ve Münbiç’te neler yaşanıyor? Tel Rıfat ve Münbiç nasıl kurtulacak? PKK/YPG rejim ile nasıl iş birliği yapıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kilis Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Efe değerlendirdi.